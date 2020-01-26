Бывший защитник баскетбольного “Лос-Анджелес Лейкерс” Коби Брайант разбился в авиакатастрофе в Калифорнии, сообщает газета The Los Angeles Times. Его вертолёт разбился и загорелся в холмах в туманную погоду.

Брайант начал карьеру в НБА сразу после окончания школы в 1996 году, 20 сезонов играл за одну команду, выиграв с ней пять чемпионских титулов. Он был известен своей сверхрезультативной игрой, 18 раз принимал участие в матчах всех звёзд и четыре раза признавался самым ценным игроком этих матчей. До этой субботы он был третьим по результативности игроком в истории лиги, пока его рекорд не побил Леброн Джеймс.

В составе национальной сборной США Брайант дважды выигрывал золото Олимпийских игр. В 2018 году он получил премию “Оскар” за спродюсированный им короткометражный мультфильм “Дорогой баскетбол”. Американский журнал Sports Illustrated включал его в пятёрку лучших спортсменов десятилетия. Погибшему был 41 год.