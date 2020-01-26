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Reuters: Растёт опасность распространения коронавируса

Меры предосторожности в аэропорту Лос-Анджелеса, 22 января 2020

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Коронавирус, привлёкший к себе внимание во многих странах, пока не позволяет определить степень новой угрозы. Агентство Reuters обобщило имеющиеся сведения об этом вирусе.

По состоянию на полночь 25 января число умерших в Китае составило 56, сообщили власти этой страны. 1975 человек в Китае инфицированы.

Способность вируса к распространению усиливается, и количество инфицированных может возрасти, считает Государственная комиссия по здравоохранению Китая.

Китайские власти временно запретили продажу мяса диких животных на рынках, в супермаркетах, ресторанах и на торговых интернет-площадках.

Прежде неизвестный коронавирус, как предполагается, стал активным в конце прошлого года, вероятно, в результате нелегальной продажи диких животных на рынке в городе Ухань.

Случаи со смертельным исходом к настоящему времени зарегистрированы только в Китае

Тайланд сообщил о восьми случаях инфицирования; Тайвань, Австралия, Сиргапур, Малайзия и США - каждая из этих стран - сообщили о четырёх случаях инфицирования на своей территории. Во Франции и Японии зарегистрировано по три случая; во Вьетнаме и Южной Корее - по два; в Канаде и Непале - по одному случаю. (К моменту публикации этой новости США сообщили о пятом инфицированном.)

Случаи со смертельным исходом к настоящему времени зарегистрированы только в Китае.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, поскольку вспышка инфекции стала чрезвычайным происшествием в Китае, это событие ещё не может считаться глобальным. Глава ВОЗ находится на пути в Пекин для обсуждения ситуации с китайскими официальными представителями и экспертами в области здравоохранения.

Симптомами заражения являются высокая температура, кашель и затруднённое дыхание.

Китайские специалисты заявляют, что вирус мутирует и может распространяться в результате контактов между людьми.

Два раздельных научных исследования показали, что каждый инфицированный может заразить двух или трёх человек.

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