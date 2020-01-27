Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. На территорию дипмиссии, которая находится в так называемой "зелёной зоне" с повышенным уровнем безопасности, упали три снаряда. Один из них попал в ресторан посольства. По сообщению AFP, всего было выпущено пять ракет. По данным агентства, пострадал один человек. Reuters сообщает о по меньшей мере троих пострадавших.

Зданию посольства нанесен незначительный ущерб, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя правительства США. Госдепартамент уже призвал власти Ирака "выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов".

Исполняющий обязанности главы правительства Ирака Адиль Абдул Махди осудил происшествие, назвав его "агрессией".

Никто не взял на себя ответственность за ракетный обстрел американского посольства в Багдаде, но в прошлом США обвиняли в нападениях в Ираке поддерживаемые Ираном военные группировки.

Конфликт обострился в последние дни минувшего и в начале этого года.