Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. На территорию дипмиссии, которая находится в так называемой "зелёной зоне" с повышенным уровнем безопасности, упали три снаряда. Один из них попал в ресторан посольства. По сообщению AFP, всего было выпущено пять ракет. По данным агентства, пострадал один человек. Reuters сообщает о по меньшей мере троих пострадавших.
Зданию посольства нанесен незначительный ущерб, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя правительства США. Госдепартамент уже призвал власти Ирака "выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов".
Исполняющий обязанности главы правительства Ирака Адиль Абдул Махди осудил происшествие, назвав его "агрессией".
Никто не взял на себя ответственность за ракетный обстрел американского посольства в Багдаде, но в прошлом США обвиняли в нападениях в Ираке поддерживаемые Ираном военные группировки.
Конфликт обострился в последние дни минувшего и в начале этого года.
- 27 декабря в результате ракетного обстрела военной базы США в районе иракского города Киркук был убит контрактник, американец иракского происхождения, работавший на базе, несколько человек были ранены.
- США обвинили в нападении действующие в регионе проиранские военизированные группировки. По местам их дислокации в Ираке и Сирии были нанесены удары.
- В последние дни 2019 года в Багдаде сторонники проиранских сил устроили массовые беспорядки, совершили нападение на посольство США. Вашингтон возложил ответственность за случившееся на Тегеран.
- 3 января в Багдаде в результате американского ракетного удара был убит иранский генерал, командующий силами специального назначения "Кудс" Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько его приближенных, а также Абу Махди аль-Мухандис – лидер проиранской группировки "Силы народной мобилизации".
- Иранские власти пригрозили местью за гибель Сулеймани. 8 января с территории Ирана был произведен обстрел баллистическими ракетами военных баз США в Ираке.
- 12 января в Ираке подверглась ракетному обстрелу авиабаза Балад к северу от Багдада, где размещены американские военные. Ранения получили четыре иракских солдата.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.