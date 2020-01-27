За сутки число погибших от коронавируса выросло в полтора раза

К утру понедельника число погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае превысило 80. Всего в стране им заражены около трёх тысяч человек, 460 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Врачи в Китае обследуют ещё почти шесть тысяч пациентов с подозрением на пневмонию, вызванную новым вирусом.

Большинство случаев летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.

Вспышка пневмонии от ранее неизвестного вида короновируса была зафиксирована в Ухане в декабре прошлого года. Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая установили, что источником заражения являются дикие животные, которых продавали на городском рынке.



Новым вирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который длится до 14 дней. Знания о новом коронавирусе пока ограниченны. Кроме того, у экспертов нет четкого понимания, какие риски для человека может вызвать его мутация.

Власти Китая расширяют меры борьбы с распространением инфекции. С 26 января запрещена торговля дикими животными, а на все скотоводческие фермы наложен карантин. Парки развлечений "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге приостановили работу. В Пекине и других городах запрещены массовые мероприятия. Кроме того, свыше 56 миллионов человек в 18 городах провинции Хубэй фактически находятся под карантином.

Случаи заражения подтверждены более чем в десяти странах, но от пневмонии скончались только заболевшие в Китае. В России пока ни одного подтвержденного случая заражения нет.

Роспотребнадзор по поручению правительства разработал меры по борьбе с распространением нового вируса.