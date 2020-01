Билли Айлиш выиграла основные номинации премии "Грэмми"

18-летняя певица Билли Айлиш стала победительницей в пяти номинациях престижной музыкальной премии "Грэмми", в том числе в четырёх категориях, считающихся главными. Это "Альбом года" (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), "Песня года" (Bad Guy), "Запись года" и "Лучший новый артист". Айлиш также победила в номинации "Лучший вокальный поп-альбом". Кроме того, её брат Финнеас О’Коннелл получил награду как лучший продюсер года.

Один исполнитель стал обладателем "большой четвёрки" наград впервые с 1981 года, когда такого успеха добился Кристофер Кросс.

Больше всего номинаций было у певицы Лиззо, в итоге она удостоена трёх наград.

Премией за лучший саундтрек отмечена музыка к сериалу "Чернобыль" и её автор Хильдур Гуднадоуттир из Исландии. Лауреаткой стала и жена бывшего президента США Мишель Обама в номинации "Лучший альбом разговорного жанра".

62-я церемония вручения премий "Грэмми" прошла в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе.