Полиция нашла мать оставленных отцом в Шереметьеве детей

Мать двух мальчиков, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, не знала о случившемся. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.



Родители мальчиков разведены, и мать не общалась с бывшим мужем и детьми. Сейчас с ней работают сотрудники социальных служб. Не исключено, что дети вернутся к матери, сказала Трегубенко. Пока никто из родственников не заявил о желании опекать оставленных детей.

Власти Комсомольска-на-Амуре сообщили "РИА Новости", что семья не состояла на учете как неблагополучная. Отец мальчиков занимался их воспитанием и работал вахтовым методом. Он два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи, когда уезжал, но после возвращения забирал их.

Матери в 2017 году вынесли предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тогда дети опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги, пока мать выходила в магазин.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска родитель оставил своих детей в Шереметьеве и пропал. Telegram-канал Baza отмечает, что в рюкзаке у мальчиков были их свидетельства о рождении и записка отца, в которой он признаётся, что не имеет средств, чтобы прокормить детей и просит помочь сыновьям.

Старшему мальчику девять лет, младшему 6. До последнего момента они посещали школу и детский сад. Однако 24 января отец забрал документы из школы на старшего сына и пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье и есть возможность найти работу,сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре.

В отношении отца мальчиков возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", ведётся его розыск.