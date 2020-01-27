Болтон: Трамп увязывал помощь Украине с расследованием против Байдена

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что заморозка помощи Украине летом прошлого года была напрямую связана с требованиями Трампа к Киеву расследовать деятельность его политического оппонента Джо Байдена. Такое утверждение содержится в пока не опубликованной рукописи мемуаров Болтона, которая оказалась в распоряжении The New York Times.

Болтон, в частности, пишет, что Трамп говорил ему, что не разморозит помощь Украине до тех пор, пока власти этой страны не помогут в расследовании деятельности сына Джо Байдена и самого бывшего вице-президента и одного из претендентов на выдвижение в президенты от демократов.

В Сенате сейчас идёт процесс по вопросу об отстранении Трампа от должности после импичмента, вынесенного ему Палатой представителей. Вопрос вызова дополнительных свидетелей, в том числе Болтона - один из ключевых на этом процессе. Республиканцы, которые располагают в Сенате большинством, ранее отказались вызывать новых свидетелей, однако ещё могут изменить свою позицию. Болтон, который не давал показаний в Палате представителей из-за запрета Белого Дома, дал понять, что готов выступить в Сенате, если получит повестку.

Вопрос об увязывании предоставления помощи Украине с расследованием против Байдена - один из ключевых в деле об импичменте. Защита Трампа и сам президент настаивают, что прямой связи между помощью и расследованием - "услуга за услугу" - не было. Ни один из свидетелей пока прямо не подтвердил, что слышал о такой связи лично от Трампа, хотя приводилось множество косвенных свидетельств в пользу такой интерпретации.

Трамп в твиттере отверг утверждения Болтона, написав, что никогда не говорил своему бывшему помощнику, что связывал помощь Украине и расследование против Байденов. Президент высказал предположение, что Байден добивается сенсации, чтобы повысить продажи своей книги.

Болтон покинул Белый Дом в сентябре прошлого года, а сразу после этого помощь Украине была разморожена. Ещё через несколько дней - после жалобы анонимного сотрудника спецслужб на действия Трампа - началось расследование, которое привело к импичменту. Трампа обвинили в злоупотреблении властью в связи с его действиями по отношению к Украине, а также в воспрепятствовании работе Конгресса.

На процессе в Сенате сегодня продолжат выступать защитники Трампа. Голосование о возможности вызова дополнительных свидетелей ожидается позднее на этой неделе.

