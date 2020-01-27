В Северодвинске проходят пикеты в поддержку телеканала СТВ

В Северодвинске около 400 человек вышли на пикет в поддержку телеканала СТВ, чье вещание с 1 февраля может пропасть из сетки "Ростелекома". Активисты полагают, что это связано с репортажами журналистов о протестах против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Об этом сообщается в паблике "Чистый Север 29". Участники акции называют решение об исключении телеканала из сетки вещания политическим.

Группа депутатов северодвинского городского совета направила обращение на имя президента России, в Роскомнадзор, а также в "Ростелеком" по поводу ситуации с телеканалом СТВ. В нём они указали, что "Ростелеком" расторг договор в одностороннем порядке без указания причин.

В Архангельске прошли одиночные пикеты в поддержку канала.

Строительство мусорного полигона на станции Шиес ведётся с июля 2018 года. Тогда же начались акции противников стройки, которые продолжаются до сих пор.

Против свалки выступают местные жители, экологи, а также российские и иностранные общественные и культурные деятели. Они считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов ранее назвал свалку для отходов из Москвы "красивым и интересным" инвестиционным проектом.