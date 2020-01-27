В 75-ю годовщину освобождения бывшие узники приехали в Освенцим

Сегодня 75-я годовщина освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим (Аушвиц). Этот день отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. В годы второй мировой войны в Освенциме погибли более миллиона человек. Большая часть жертв – евреи, отправленные нацистами в газовые камеры. Освенцим был крупнейшим лагерем смерти и стал наиболее известным в мире местом, связанным с Холокостом.

На территории бывшего лагеря смерти, расположенного в Польше, проходят траурные мероприятия. На них собрались главы ряда государств и правительств, а также более 200 человек, переживших Холокост, в том числе бывшие узники лагеря.

Среди тех, кто приехал в Освенцим, – президент Польши Анджей Дуда, президенты Германии и Израиля. Приехал и президент Украины Владимир Зеленский. Россию представляет посол в Польше. Владимир Путин участвовал на прошлой неделе в другом мероприятии памяти жертв Холокоста – в Израиле, в мемориале Яд Вашем. На это мероприятие не приехал президент Польши – из-за споров с Россией о Второй мировой войне. Путин же не был приглашён в Освенцим.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подчеркнул, что на сегодняшних мероприятиях акцент будет сделан на участии не политических лидеров, а именно людей, переживших Холокост. Для многих из них это, по всей видимости, последняя возможность участвовать в памятных мероприятиях в круглую годовщину освобождения лагеря.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте накануне от имени правительства страны впервые извинился за неспособность её властей в годы Второй мировой войны защитить евреев. Страна была оккупирована гитлеровской Германией, многие нидерландские чиновники исполняли приказы оккупационных властей. Три четверти живших в Нидерландах до войны евреев стали жертвами Холокоста.

Освенцим был освобождён советскими войсками 27 января 1945 года. Сейчас на территории бывшего лагеря открыт музей, внесённый в список мирового наследия ЮНЕСКО.