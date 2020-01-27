Россия и Франция приостановили туризм в Китай из-за коронавируса

Российские туроператоры с 27 января приостановили продажу путёвок в Китай из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с распространением ранее неизвестного коронавируса. Об этом сообщил советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

При этом экстренно эвакуировать уже находящихся в Китае российских туристов пока не будут. Их вывоз будет осуществляться в плановом режиме, отметил он. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Китае находятся около 7 тысяч российских туристов.

По информации посольства России в Китае, в провинции Хубэй, в том числе в её административном центре Ухане, где объявлен карантин, находятся 140 россиян. 75 из них— студенты. Как рассказал представитель посольства России "Интерфаксу", сейчас обсуждается возможность выезда россиян из закрытого китайскими властями Уханя.

Французские туроператоры также приостановили организацию поездок в Китай до 21 февраля из-за вспышки пневмонии, вызванной Об этом сообщает Le Figaro. Минздрав Франции объявил о предстоящем вывозе французов из Китая, передаёт телеканал Euronews.

Меры предосторожности в связи с распространением нового вируса из Китая приняли и другие страны. В Монголии временно закрыли вузы и школы, а также призвали граждан отменить все массовые митинги. Армения запретила импорт китайской животноводческой продукции.

В самом Китае из-за угрозы распространения нового типа коронавируса на неопределенный срок продлили каникулы в школах и вузах. Официально выходные дни по случаю нового года по лунному календарю заканчиваются 2 февраля.

С 26 января запрещена торговля дикими животными, а на все скотоводческие фермы наложен карантин. Парки развлечений "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге приостановили работу. В Пекине и других городах запрещены массовые мероприятия. В 18 городах провинции Хунбей, где живут 56 миллионов человек, находятся под карантином.

Число погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае превысило 80. Всего в стране им заражены около трёх тысяч человек. Врачи обследуют ещё почти шесть тысяч пациентов с подозрением на пневмонию, вызванную этим вирусом. Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая установили, что источником заражения являются дикие животные, которых продавали на городском рынке Уханя. Вирус передается от человека к человеку. Им можно заразиться во время инкубационного периода, который длится до 14 дней.

Случаи заражения подтверждены более чем в десяти странах, но от пневмонии скончались только заболевшие в Китае. В России пока ни одного подтвержденного случая заражения нет.