В Афганистане разбился самолёт. Сведения о жертвах противоречивы

В провинции Газни в центральном Афганистане в понедельник разбился самолёт. Об этом сообщил губернатор провинции и другие официальные лица. При этом о том, что это за самолёт и о возможных жертвах поступает противоречивая информация.

Первоначально сообщалось, что речь идёт о пассажирском лайнере афганской авиакомпании Ariana, называлось даже число пассажиров на борту - 83. Затем в аэропорту города Герат заявили, что самолёт Ariana летел из Герата в Дели, и на борту были 110 человек. В авиакомпании, однако, утверждают, что все её самолёты целы.

По другим сообщениям, разбился грузовой или же военный самолёт. Ни одно из этих сообщений пока не подтверждено.

По словам губернатора провинции, самолёт упал на территории, которую контролируют талибы.

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