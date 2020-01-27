Италия: партии Сальвини не удалось победить в провинции Эмилия-Романья

В Италии на прошедших в воскресенье выборах главы региона Эмилия-Романья на севере страны поддержанному лидером правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини кандидату не удалось добиться победы и сместить действующего главу региона, принадлежащего к левоцентристской Демократической партии.

Кандидат от правых сил получил 43 процента голосов, отстав на 8 процентов от своего соперника.

Исход голосования комментаторы рассматривают как большое поражение Сальвини, который в случае победы своего союзника рассчитывал на падение итальянского правительства и досрочные парламентские выборы. Эмилия-Романья - традиционный бастион левых сил, и поражение в этом регионе стало бы для них тяжёлым ударом.

Кандидат от правых сил победил на региональных выборах в Калабрии на юге Италии. Однако эта победа не была неожиданной и вряд ли отразится на судьбе правительства.

Партия Сальвини в прошлом году со скандалом покинула кабинет министров, надеясь на досрочные выборы и победу на них. Однако её бывшие партнёры по коалиции из "Движения пяти звёзд" договорились о сотрудничестве с Демократической партией и сформировали новый кабинет. Сальвини пришлось уйти в оппозицию. Его партия по-прежнему, по опросам, самая популярная в Италии, однако её популярность несколько снижается.