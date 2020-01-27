На сессии ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации

В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российская делегация отправилась на сессию - после возвращения России в ПАСЕ в прошлом году. Однако её полномочия не были автоматически подтверждены. Их оспорил член литовской делегации Эмануэлис Зингерис. Он обвинил Россию в нарушении её обязательств перед Советом Европы - в частности, неисполнении решений Европейского суда по правам человека, а также агрессии по отношению к Украине и Грузии. Кроме того, полномочия оспорили по процедурным основаниям, из-за того, что в выборах в российскую Госдуму также участвовали жители аннексированного Крыма.

Инициативу поддержали более 30 депутатов. Теперь предложение заблокировать полномочия российской делегации рассмотрит комитет по мониторингу, а затем пленарное заседание ассамблеи.

Член российской делегации Леонид Калашников сказал, что, если полномочия российской делегации будут ограничены, она покинет сессию ПАСЕ.

Ряд депутатов также предложили провести на сессии срочные дебаты на тему "отсутствия демократии в политическом процессе" в России, однако это предложение было отклонено.