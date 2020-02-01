Радон и руины Цхалтубо. Город-санаторий ждет инвестиций

Цхалтубо, курорт неподалеку от крупнейшего города в Грузии Кутаиса, был известен в СССР своими санаториями с целебной родниковой водой.

Так выглядел курорт во времена советского расцвета. Вода в городских источниках богата радоном, радиоактивным газом, который в США считается опасным для здоровья человека, а в Европе используется для исцеления некоторых недугов, включая болезни суставов.

В украшениях санаториев в Цхалтубо, как в этом фризе, все еще можно увидеть фигуру Сталина.

Некогда закрытая для посторонних купальня с мозаикой, на которой изображен мечехвост, была облюбована Сталиным. Здесь он проводил время в 1951 году. В Цхалтубо у Сталина была и своя дача.

Железнодорожный вокзал в Цхалтубо, куда в советские времена прибывали поезда прямиком из Москвы. После распада СССР и падения "железного занавеса" бывших советских туристов потянуло на Запад. Приезжавшие по производственным путевкам советские трудящиеся перестали заполнять купальни и бассейны. 22 санатория города вместе с радоновыми ваннами пришли в запустение.

Заброшенный театр в одном из советских санаториев.

Плющ на заборе перед заброшенной водолечебницей.

После войны 1992–1993 годов в Абхазии тысячи грузин, вынужденные покинуть свои дома, получили квартиры в бывших советских санаториях в Цхалтубо.

Беженцы из Абхазии до сих пор живут в санатории "Металлург", где раньше отдыхали советские работники металлургической промышленности.

Гостиница "Сакартвело", тоже частично занятая беженцами из Абхазии. В 2012 году, когда элегантные курортные здания в Цхалтубо начали в прямом смысле слова разваливаться, президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал в течение четырех лет превратить город в "лучшее место в Европе". С тех пор город получил миллионы долларов от Всемирного банка и частных инвесторов.

Пара отдыхает между приемом процедур в Бальнеологическом курорте, который использует две водолечебницы, все еще находящиеся в рабочем состоянии со времен СССР.

Танцующие пионеры – центральная композиция городской купальни.

Театр в санатории "Цхалтубо СПА-резорт", который раньше принадлежал Министерству обороны СССР.

"Цхалтубо СПА-резорт" располагается в отреставрированном санатории. Этот четырехзвездочный отель и конференц-центр был открыт в 2011 году. Сейчас это частное заведение.

Но большинство санаториев и здравниц в Цхалтубо выглядят так, словно сошли с экрана фильма о катастрофе человеческой цивилизации.

В октябре 2019-го политик и бизнесмен Бидзина Иванишвили, чье состояние оценивается почти в пять миллиардов долларов, заявил, что намерен восстановить все принадлежащие государству санатории в городе, а также построить жилье для беженцев, которые все еще живут в этих постройках.

В заявлении Иванишвили была и такая фраза: "Безусловно, с моей стороны не будет идти речь ни о какой прибыли, максимальная цена будет себестоимость. При этом я готов передать заинтересованному бизнесу эти проекты со значительной скидкой".

Заброшенный бассейн в санатории. Однако в интервью в ноябре прошлого года Иванишвили заявил, что готов передать любой из санаториев в собственность "любому инвестору в любое время", если они затратят такие же деньги на реставрацию, как он.

Однако в Грузии встретили это предложение с настороженностью. Некоторые издания заметили, что бывший премьер-министр Иванишвили может получить всю эту собственность от государства за 1 лари (35 центов США). Критики говорят, что это не покупка объектов, а захват государственной собственности, а "стиль правления Иванишвили обесценивает понятие "государство".

Четыре из 15 государственных объектов в Цхалтубо, которые Иванишвили намерен приобрести, придется сносить. Они в таком состоянии, что восстановлению уже не подлежат. Стоимость остальных оценивается в миллионы долларов.

Грифон перед входом в один из санаториев, где до сих пор живут несколько десятков семей беженцев. Михаил Саакашвили, политический оппонент Иванишвили, заявил в ответ на планы бывшего премьера, что программа восстановления Цхалтубо была заявлена и разработана во времена его, Саакашвили, президентства, но ее остановили именно тогда, когда к власти пришла партия Иванишвили "Грузинская мечта". "Никогда ни один завоеватель в таких масштабах не грабил Грузию", – сказал Саакашвили, оценив стоимость санаториев в 700 миллионов долларов.

Мадонна Мушкудиани (на фотографии она вместе с внучкой) живет в одном из санаториев Цхалтубо с начала 1990-х годов, с тех пор как вынуждена была уехать из Абхазии. Мадонна говорила, что и сама она, и соседи очень положительно относятся к плану Иванишвили. "Это не просто обещания, – замечает она, – он уже строит для нас жилье". Семья надеется переехать в новую квартиру в 2021 году.