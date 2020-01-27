Заключённый в мордовской колонии пожаловался на избиение

Заключённый мордовской исправительной колонии №10 пожаловался на избиение сотрудниками ФСИН во время обыска в камере из-за просьбы "не уничтожать его вещи своими сапогами". Об этом сообщает сайт "Правозащитники Урала".

Обыск в камере осуждённого проводился в октябре 2019 года. Сотрудники ФСИН якобы разбрасывали вещи заключённых и топтали их ногами. Осуждённый сделал им замечание, за это его вывели в коридор и избили. Он пожаловался на это в Следственный комитет, однако в ведомстве не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

По версии следователей, заключенный мешал сотрудникам ФСИН войти в камеру, толкал их, нецензурно выражался и пытался нанести себе телесные повреждения. Это якобы было зафиксировано камерами наблюдения. О осуждённого якобы нашли два лезвия от бритвы и телефон. Врачи зафиксировали у него ссадины и раны на лице.



