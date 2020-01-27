МИД РФ: по подозрению в шпионаже задержан гражданин Японии

Министерство иностранных дел России сообщило о задержании гражданина Японии, который якобы пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке.

Имя задержанного не раскрывается. В МИДе заявили, что инцидент произошел в субботу во Владивостоке и что задержанному дали 72 часа на то, чтобы он покинул Россию. Сообщается, что он сделал это на следующий день, а представителю посольства Японии в Москве была вручена нота протеста и предупреждение о недопустимости действий, предусмотренных статьёй Уголовного кодекса РФ "Шпионаж".

Ранее японские СМИ сообщили о том, что местная полиция вызвала на допрос двух сотрудников российского торгпредства, проходящих по делу о передаче секретных сведений. По этому делу в Токио арестован представитель крупной телекоммуникационной корпорации SoftBank. Якобы он передал одному из работников торгпредства сведения о технологиях для наземных станций связи.

В ответ в посольстве России в Токио заявили, что японские власти "присоединились к волне антироссийских спекуляций в западном духе посредством анахронических подозрений в шпионаже". В дипмиссии добавили, что это "противоречит согласованному двумя странами курсу на создание позитивной атмосферы с целью решать сложные для обеих сторон вопросы".