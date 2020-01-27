Депутат от "Единой России" предложила сдавать сельских детей в интернат

Депутат думы Полевского городского округа Свердловской области, член партии "Единая Россия" Людмила Боронина, предложила жителям посёлка Красная горка сдать своих детей в интернат из-за того, что в их населённом пункте нет ни одной школы.

Местные жители пожаловались депутату на то, что уже несколько месяцев не могут добиться от властей решения проблемы с доставкой своих детей на учёбу. В посёлке Красная горка проживает более 500 человек, однако недавно в нём снесли единственную школу, и дети вынуждены каждый день идти пешком вдоль трассы до школы городской. Родители попросили депутата организовать бесплатный автобус, поскольку рейсовый ходит редко и его график не совпадает со временем занятий.

В ответ Людмила Боронина предложила "вспомнить добрые советские времена" и отдать детей, родители которых не имеют персонального транспорта, в интернат, в котором учеников можно будет оставлять "с понедельника по субботу".

Пресс-секретарь свердловского отделения "Единой России" Максим Бестфатер подтвердил, что Боронина действительно высказала такое предложение, но отметил, что "оно не самое удачное, и, скорее всего, не будет принято". При этом, по словам Бестфатера, его "радует сам факт того, что депутаты занимаются решением проблемы".

Отмечается, что кроме партийной и депутатской деятельности Людмила Боронина является координатором проекта "Крепкая семья".