Экс-главе Омской области назначили доплату к пенсии: 224 тысячи в месяц

Министерство труда и социального развития Омской области назначило бывшему губернатору региона Леониду Полежаеву доплату к пенсии в размере 224 тысяч рублей в месяц.

Опубликованную местными СМИ информацию подтвердила пресс-секретарь министерства Анастасия Лаврова. Она не уточнила причин такого решения. В официальном распоряжении говорится, что доплата связана с "перерасчётом" выслуги лет.

Леонид Полежаев руководил Омской областью с 1990-го года по 2012-й год. Незадолго до своей отставки он подписал указ, по которому получает дополнительную пенсию, как занимавший должность губернатора.