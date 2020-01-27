Вице-премьер Хуснуллин подарил дочери квартиру стоимостью 200 млн

Дочь нового вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина владеет квартирой в центре Москвы, которая стоит как минимум 200 миллионов рублей, сообщает Znak.com со ссылкой на выписку из Росреестра.

Изначально квартира площадью 186,7 квадратных метров, которая находится в 500 метрах от Кремля в Колымажном переулке, была в собственности Москвы, Хуснуллин выкупил её в феврале 2011 года – спустя три месяца после назначения на должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Позже чиновник подарил недвижимость своей дочери Малике.

Марат Хуснуллин был назначен вице-премьером после отставки предыдущего состава правительства под руководством Дмитрия Медведева.

Московские оппозиционные активисты и муниципальные депутаты, борющиеся против точечной застройки в столице и уничтожения памятников архитектуры, называли Хуснуллина одним из самых коррумпированных чиновников мэрии города, а также одним из идеологов московской программы "реновации". На новом посту Хуснуллин уже заявил о необходимости распространить программу по всей России.