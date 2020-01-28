Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, достигло 106. Подтверждены почти 1300 новых случаев заболевания, сообщают информационные агентства со ссылкой на китайские власти. Общее число подтвержденных случаев заболевания превысило четыре с половиной тысячи по всей стране.

Центром распространения коронавируса считается город Ухань в провинции Хубэй. Случаи заболевания зафиксированы более чем в десяти странах.

Стремительное распространение инфекции вызывает беспокойство властей многих государств. 17 китайских городов закрыты на карантин. Госдепартамент США призвал американцев по возможности воздержаться от поездок в Китай. Канада ограничилась рекомендацией не ездить в провинцию Хубэй, с которой началось распространение заболевания. Малайзия запретила въезд туристам из этой провинции. Монголия в качестве меры предосторожности уже закрыла границу с Китаем. Власти Германии и Франции изучают возможности для эвакуации своих граждан из Уханя.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет 10миллионов долларов на борьбу сновым коронавирусом, вызывающим пневмонию. Половина этой суммы предназначена для Китая. Деньги пойдут, в числе прочего, на мероприятия по выявлению заболевших, разработку методов лечения и вакцин. Остальные 5 миллионов предназначены центрам по предотвращению заболеваний в государствах - участниках Африканского союза.