"Проект" нашёл у Сергея Кириенко участок земли за миллиард рублей

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко владеет участком земли и домом оценочной стоимостью не менее миллиарда рублей. Об этом пишет издание "Проект", изучившее недвижимость высокопоставленных чиновников в элитном районе Подмосковья – на Рублёво-Успенском шоссе.

Участок Кириенко площадью более семи тысяч квадратных метров расположен в коттеджном поселке "Ландшафт". На территории есть жилой дом, спортивный комплекс и дом охраны общей площадью полторы тысячи квадратных метров. По утверждению "Проекта", аналогичные участки там сейчас предлагаются на рынке от 900 миллионов до больше чем полутора миллиардов рублей. Там же чиновник арендует лесной участок площадью 5 тысяч квадратных метров.

Кириенко владеет там участком с 2002 года. Тогда он был полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Кириенко почти всю карьеру был чиновником, занимая в разное время должности главы Росатома, министра топлива и энергетики и премьер-министра.

В посёлке Кириенко соседствует с полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который всю жизнь был чиновником. У него "Проект" обнаружил участок площадью 6,2 тысячи квадратных метров и дом площадью тысячу квадратных метров (такая недвижимость продается примерно за 600 миллионов рублей). Там же живёт жена бывшего главы ФСО Евгения Мурова, два миллиардера из списка Forbes и другие высокопоставленные чиновники и крупные предприниматели.