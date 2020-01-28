День рождения Юрия Дмитриева в Петрозаводске отметили пикетами

В Петрозаводске 28 января прошла серия одиночных пикетов в поддержку арестованного руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева. Акция приурочена к дню рождения исследователя сталинских репрессий, который находится под стражей по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери. Об этом сообщает Север.Реалии.

Несколько гражданских активистов вышли на главную улицу города – проспект Ленина – с плакатами "Нет реваншу НКВД!", "Юрий Дмитриев – узник совести!", "Не допустим повторения Сандармоха!". Вечером на площадке городского арт-пространства Agriculture Сlub состоится презентация книги Юрия Дмитриева "Место памяти Сандармох". Ее Дмитриев написал вместе со своим другом, руководителем центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке Анатолием Разумовым, уже находясь под арестом.

Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года по подозрению в изготовлению детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки его обнаженной приемной дочери, которые были обнаружены в домашнем компьютере.

Весной 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева. В июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели руководитель Карельского отделения "Мемориала" был вновь задержан и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.