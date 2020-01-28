В Кремле и Думе обвиняют Зеленского в "оскорблении ветеранов"

Ряд высокопоставленных представителей российских властей обрушились во вторник с резкой критикой на президента Украины Владимира Зеленского в связи с его высказываниями в Польше на памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим и Дня памяти жертв Холокоста.

Возмущение в Москве вызвало то, что Зеленский, выступая в понедельник в Польше, возложил на Советский Союз часть ответственности за развязывание Второй мировой войны. "Польша и весь польский народ первыми ощутили последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертельный маховик Холокоста", – сказал, в частности, президент Украины.

Зеленский также подчеркнул роль украинских бойцов Красной Армии в освобождении Освенцима.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что считает заявление Зеленского "ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов". По словам Пескова, Зеленский солидаризировался с точкой зрения руководства Польши, которую представитель Путина считает "оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ".

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение, что Зеленский "продолжает погружаться в идеи украинского национализма".

Слова президента Украины подвергли критике также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Депутат от аннексированного Крыма Руслан Бальбек сказал, что Зеленский "плюнул в лицо ветеранам". Алексей Журавлёв назвал слова украинского президента "скотской ложью". Алексей Пушков написал в твиттере, что президент Украины "пересёк все мыслимые и немыслимые границы подлости". Наталья Поклонская, которая ещё недавно поздравляла Зеленского в фейсбуке с днем рождения, спросила, не стыдно ли ему перед дедом. А Константин Косачёв назвал слова Зеленского "самым подлым ударом" по российско-украинским отношениям.

На Зеленского также обрушились с критикой федеральные телеканалы и лояльные Кремлю СМИ.

Российские официальные лица до последнего времени заметно реже критиковали Зеленского, чем его предшественника Петра Порошенко.