ЕСПЧ присудил компенсацию матери совершившего суицид срочника

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 26 тысяч евро Валентине Лазаревой – матери солдата-срочника, совершившего суицид в 2009 году. Об этом говорится в решении суда, на которое обратили внимание журналисты "Медиазоны".

Сына Лазаревой призвали на службу в мае 2009 года, он проходил ее в Ленинградской области. Через полгода его нашли в части с признаками суицида. Возбуждать уголовное дело следователь после проверки не стал, он посчитал, что молодой человек совершил самоубийство из-за проблем с девушкой.

В отчете о смерти солдата было написано, что он получил огнестрельное ранение в голову, также у него был обнаружен синяк на правом плече. Его сослуживцы утверждали, что за пять дней до смерти юноша упал с лестницы, после чего жаловался на боль в плече.

Лазарева обращалась в военную прокуратуру, утверждая, что расследование не было полным. По версии женщины, в части ее сын подвергся вымогательству и насилию. Она обращалась в суды, но они решили, что постановление об отказе в возбуждении дела – законно. После этого она подала жалобу в ЕСПЧ.