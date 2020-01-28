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В Ростовской области найден мёртвым академик РАН с женой

Андрей Алабушев

Академик Российской академии наук, депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жена найдены мёртвыми в своей квартире в городе Зернограде, сообщают агентства ТАСС и "Интерфакс".

По данным издания "База", супруги были зарублены топором, источник "Интерфакса" сообщает об огнестрельных ранениях.

В парламенте Ростовской области Алабушев был членом фракции "Единая Россия". Он работал директором Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур. На сайте предприятия сообщается, что погибший был автором 208 научных работ в области растениеводства и земледелия.

О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

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