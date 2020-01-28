ЕС ввёл санкции против врио губернатора Севастополя

Европейский Союз внёс в санкционный список семерых граждан России, причастных к проведению местных выборов в аннексированном Крыму и Севастополе 8 сентября 2019 года. Заявление Совета ЕС об этом опубликовано во вторник в официальном журнале Евросоюза.

Санкции введены, в частности, против назначенного президентом России временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. В списке также новый глава законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации Екатерина Албатаева, глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк и трое глав избирательных комиссий.

Санкции введены за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины - говорится в сообщении.

Развожаев сказал, что санкции не повлияют на его жизнь, поскольку ездить в ЕС он не собирался, а активов за рубежом у него нет.

Евросоюз - как и подавляющее большинство стран мира - считает аннексию Крыма и Севастополя в 2014 году незаконной. В связи с аннексией введены как персональные, так и экономические санкции. В санкцонном списке 177 физических и 44 юридических лиц.