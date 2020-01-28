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Лицом к событию

Зеленский злит

Анджей Дуда и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве 27 января 2020

От Пескова до Нарышкина, от Пушкова до Поклонской - кто только не набросился с проклятиями на Владимира Зеленского за то, что выступая в Польше он возложил часть ответственности за развязывание Второй мировой на Советский Союз. Почему это стало для них такой сенсацией? В эфире историк Никита Петров (Москва), историк Анатолий Подольский (Киев), журналист Вацлав Радзивинович (Варшава). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

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