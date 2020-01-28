Житель Екатеринбурга задержан за слово на букву "х" в адрес Путина

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали местного жителя Михаила Никитина, обвинив его в оскорблении власти.

Десять месяцев назад Никитин опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, назвав Владимира Путина словом на букву "х", которое часто скандируют в адрес президента России украинские футбольные фанаты и представители украинских патриотических движений.

Сам Никитин заявил, что таким образом он всего лишь высказал "частное мнение о политической ситуации в стране".

Дата судебного заседания по делу, заведённому на Никитина, пока не назначена.