В Афганистане солдаты США эвакуировали останки погибших связистов

В Афганистане американские военные спасатели эвакуировали останки связистов и экипажа самолёта, упавшего в понедельник в провинции Газни. Самолёт Bombardier E-11A, оснащённый аппаратурой связи, упал на территории, подконтрольной талибам.



Начальник полиции в провинции Газни заявил, что вертолёты США приземлились во вторник после полудня при наземной поддержке афганской армии. Ранее афганские силы предпринимали попытки добраться до обломков самолёта, но были встречены огнём талибов.



Представитель Пентагона, не назвавший своего имени, подтвердил, что тела погибших эвакуированы и военные специалисты занимаются идентификацией останков. Министерство обороны США пока воздерживается о официальных комментариев. Ранее, в понедельник, американское военное ведомство подтвердило, что разбившийся самолёт принадлежал США и опроверг заявления талибов, что самолёт был сбит их огнём.



О числе погибших нет официальных сведений. 27 января в СМИ появлялись сведения о том, что погибли пятеро, а всего на борту самолёта якобы находились десять человек. Официальный представитель талибов заявил, что на месте падения самолёта были обнаружены останки шести человек.



Авиакатастрофа произошла в то время, когда талибы и США ведут переговоры об условиях прекращения 18-летней войны в Афганистане. Ранее двусторонние переговоры уже велись в течение года и, как ожидалось, должны были завершиться в сентрябре 2019 года. Но президент США Дональд Трамп неожиданно объявил, что переговорный процесс "мёртв" по вине талибов.