Трамп представил в Белом доме план урегулирования на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп представил во вторник в Вашингтоне разработанный его администрацией план достижения мира на Ближнем Востоке.

Трамп заявил, что он, в отличие от предыдущих президентов США, был избран не для вершения "малых дел", а для созидания "больших дел".

Он назвал свой 80-страничный план наиболее полным и детальным из всех когда-либо предложенных для урегулирования ближневосточного конфликта.

Сегодня Израиль делает "гигантский шаг к миру", заявил Трамп.

"Иерусалим останется израильской – неразделённой, неразделённой (аплодисменты) столицей", – заявил Трамп.

"Мир нуждается в компромиссах, но мы никогда не будем просить Израиль идти на компромиссы в вопросах безопасности".

"Это соглашение даёт палестинцам "последнюю возможность" создать своё собственное государство. Последнюю – потому что такой единой команды, какая у нас есть сейчас, больше не будет".

Трамп высказал хвалебные слова в адрес главы Госдепартамента Майка Помпео.

"Я послал сегодня письмо председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу. Я сказал ему, что территория, предназначенная для Палестинского государства, будет в течение четырёх лет оставаться в нынешнем состоянии, и это время можно будет использовать для подготовки созидательных перемен на этих территориях". По словам Трампа, "палестинцы достойны иметь свою собственную государственность".

"Ближний Восток быстро меняется, и мы должны заботиться о молодом поколении", – продолжил президент США. Он обратил внимание на то, что "Исламское государство" "на 100 процентов разгромлено", а его лидер аль-Багдади – убит.

"Пришло время исламскому миру исправить ошибку, сделанную в 1948 году и признать Израиль. Время для этого пришло", – сказал Трамп.

Трамп поблагодарил Оман, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты за их поддержку нового мирного плана.

С ответным словом выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он поблагодарил политиков, дипломатов и, в частности, Иванку Трамп и Джареда Кушнера.

Нетаньяху назвал сегодняшний день "великим" и вспомнил 14 мая 1948 года – тоже как "великий день", когда президент США Гарри Трумэн первым признал новое Государство Израиль в день провозглашения его независимости.

Израильский премьер задал вопрос: почему все предыдущие соглашения о мирном урегулировании на Ближнем Востоке проваливались? По мнению Нетаньяху, они проваливались потому, что в них не соблюдался баланс интересов всех заинтересованных сторон. ​

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