Президент РСЕ/РC: голос журналиста Николая Семены будет снова услышан

Президент RFE/RL Джейми Флай приветствует снятие российской судимости с автора сайта Крым.Реалии, крымского журналиста Николая Семены.

«Мы в восторге от новостей о том, что Николай – свободный человек. Он может быть со своей семьей, получать необходимую ему медицинскую помощь и, конечно, писать», – отметил президент RFE/RL.

«Журналистика не является преступлением. Арест Николая за публикацию критики аннексии был политически мотивирован и является грубым нарушением его основных прав. Мы очень рады, что его журналистский голос будет услышан снова», – сказал Джейми Флай.

Ранее Николай Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.

14 января подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и крымского журналиста Николая Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятия судимости с Семены.