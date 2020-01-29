Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило шесть тысяч

В китайской провинции Хубэй за последние сутки умерли ещё 26 человек, инфицированных коронавирусом нового типа. Таким образом, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число жертв вируса достигло 132. Большинство умерших пациентов были старше 60 лет и уже имели какие-либо проблемы со здоровьем, сообщает газета South China Morning Post.

Кроме того, за сутки были выявлены еще 1459 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Всего в Китае зафиксированы уже более шести тысяч случаев заражения.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом нового типа в Китае превышает статистику по количеству заболевших атипичной пневмонией в 2002–2003 году. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, тогда в Китае от вируса погибли 349 человек, заразились – 5327.

По мнению китайских врачей, пик распространения нового коронавируса ожидается в течение десяти дней, затем ситуация должна стабилизироваться. Однако специалисты университета Гонконга полагают, что число зараженных в Китае достигнет максимума в апреле-мае.

Случаи инфицирования помимо Китая были зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Германии, США, Франции и других странах. Власти некоторых государств объявили о намерении эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, где в конце декабря были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом нового типа.

В среду утром из Уханя вылетел самолет с 240 американцами на борту, сообщает Associated Press. Правительство США заказало самолет для вывоза из Уханя американских дипломатов, работающих в генеральном консульстве, а также части американцев, находившихся в городе. После прибытия в США пассажиров могут поместить в карантин сроком на две недели.

В России случаев заболевания пока не обнаружено. При этом как минимум до 7 февраля закрыты пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях.