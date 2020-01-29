50 американских военных пострадали при ударе Ирана по базам в Ираке

Во время ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке 8 января ранения получили около 50 военнослужащих. Как заявили в Пентагоне, речь идёт о черепно-мозговых травмах. В ведомстве при этом отметили, что более 30 военных уже вернулись к службе.

Новые цифры о пострадавших выше, чем сообщалось ранее. Как передаёт NBC News, это может быть связано с тем, что симптомы черепно-мозговых травм не всегда проявляются сразу.

Иран нанёс удары по американским базам в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, санкционированное президентом Дональдом Трампом. Изначально США утверждали, что во время обстрела никто не пострадал, хотя Иран заявлял о десятках убитых.

Позднее Пентагон признал, что пострадали 11 американцев, затем эта цифра увеличилась до 34. При этом СМИ писали, что Иран намерено нанёс "осторожный" удар, чтобы число потерь среди американцев было минимальным.