ВАДА выявило манипуляции со 145 допинг-пробами в Москве

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнаружило, что 145 из 298 подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. Об этом сообщил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Юнгера, он и его коллеги в период с мая по ноябрь 2019 года занимались "только тем, чтобы установить, какие данные были изменены, удалены или добавлены". В некоторых случаях эти действия были датированы задним числом, заявил он. Не все данные удалось восстановить, отметил Юнгер и добавил, что все 298 подозрительных случаев будут проверены.

В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отозвало лицензию Московской антидопинговой лаборатории после публикации доклада независимой комиссии о допинге в российском спорте. В мае 2016 года лицензия была частично возвращена. Однако на прошлой неделе ВАДА вновь приостановило её до конца дисциплинарного разбирательства в связи с выявленными манипуляциями с допинг-пробами, переданными московской лабораторией в январе прошлого года.

Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Москва признала провал в сфере борьбы с запрещенными веществами в спорте. Но поддержку допинга на государственном уровне и причастность спецслужб и чиновников к допинговой программе Россия отрицает.