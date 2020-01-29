Второй кассационный суд оставил в силе приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на 5 лет колонии по обвинению в "разжигании ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов". Синица - единственный обвиняемый по "московскому делу", которого судили по "экстремистской" статье .

По версии следствия, после одной из протестных акций в Москве он написал твит, в котором призвал к расправе над детьми служащих в Росгвардии. Защита настаивала на том, что Синица всего лишь ответил на вопрос одного из пользователей твиттера и никого ни к чему не призывал, а только написал о том, как бывает.

На заседании в среду адвокат Синицы Денис Тихонов требовал от кассационного суда отменить приговор и вернуть дело в суд первой инстанции за недоказанностью вины Синицы. Прокурор настаивал на обратном.

Сам блогер вновь заявил, что считает себя невиновным, а свое дело - политическим заказом с целью запугать всех, кто не боится высказывать свое мнение.