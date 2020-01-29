Второй кассационный суд оставил в силе приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на 5 лет колонии по обвинению в "разжигании ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов". Синица - единственный обвиняемый по "московскому делу", которого судили по "экстремистской" статье .
По версии следствия, после одной из протестных акций в Москве он написал твит, в котором призвал к расправе над детьми служащих в Росгвардии. Защита настаивала на том, что Синица всего лишь ответил на вопрос одного из пользователей твиттера и никого ни к чему не призывал, а только написал о том, как бывает.
На заседании в среду адвокат Синицы Денис Тихонов требовал от кассационного суда отменить приговор и вернуть дело в суд первой инстанции за недоказанностью вины Синицы. Прокурор настаивал на обратном.
Сам блогер вновь заявил, что считает себя невиновным, а свое дело - политическим заказом с целью запугать всех, кто не боится высказывать свое мнение.
- Блогер Владислав Синица, известный под псевдонимом Макс Стеклов, был задержан 3 августа по обвинению в "разжигании ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов".
- 3 сентября Пресненский районный суд признал Синицу виновным и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Это самый большой срок во всем "московском деле" на данный момент.
- Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал приговор Синице "несоразмерным", отметив, что твит блогера заслуживает "порицания, а не сурового тюремного срока".
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Владислава Синицу политическим заключённым. На сайте организации отмечается, что твит Синицы был "неуместным и некорректным", но в нём нет возбуждения вражды или ненависти.
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