Недовольство демократией в мире достигло рекордного уровня

Неудовлетворённость демократическими институтами власти в развитых странах достигла максимума за всю историю наблюдений. К такому выводу пришли социологи Кембриджского университета.

Они провели опрос среди четырёх миллионов человек в разных странах мира. 58 процентов опрошенных заявили, что не доверяют демократии. Это самый высокий уровень с 1995 года. Тогда, как пишет "Би-Би-Си", уровень недовольства демократией составлял 48 процентов.

В качестве предполагаемых причин падения уровня доверия социологи называют, в частности, "экономический шок" от финансового кризиса 2008 года, наплыв беженцев в Европу и "провал внешней политики".

Рост популизма на этом фоне, как отмечают социологи, является скорее симптомом недоверия к демократии, а не его причиной. Исследователи также подчеркивают, что больше всего демократическим институтам не довольны жители США и Великобритании.