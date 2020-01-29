Обвиняемый по "делу Сети" Дмитрий Пчелинцев женился в колонии

Обвиняемый по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" Дмитрий Пчелинцев в среду женился в колонии на своей девушке Анастасии Тымчук. Об этом сообщает издание "7х7".

Пчелинцева и Тымчук расписали на территории пензенской исправительной колонии №4, где содержится обвиняемый. На церемонию не пустили журналистов, родственников и друзей. По словам Тымчук, она намерена дальше добиваться правды и предпринимать попытки освободить Пчелицева. "Без разницы, какой будет дальше наша жизнь, независимо от приговора, все равно мы будем вместе," - заявила невеста обвиняемого.

Ранее в СИЗО женился другой обвиняемый по "делу Сети" Юлий Бояршинов. 29 января также должен жениться обвиняемый по тому же делу Максим Иванкин.

Прокуратура требует для Пчелинцева 18 лет лишения свободы. Его считают организатором сообщества "Сеть".

Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками током, а также о том, что оперативники подбросили им оружие.