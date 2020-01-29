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ЛГБТ-активистка уехала из России после угроз от полицейских

ЛГБТ-активистка и феминистка из Ростова-на-Дону Анна Дворниченко покинула Россию после угроз со стороны сотрудников полиции. Она находится в лагере для беженцев в Нидерландах. Об этом сообщает donnews.ru.

Дворниченко утверждает, что летом 2019 года полицейские вызывали её на встречу, которая, по словам активистки, больше напоминала допрос. Сотрудники правоохранительных органов угрожали "привлечь по статье" активистку и утверждали, что у них есть видеозаписи её участия в несогласованных акциях.

В сентябре 2019 года Дворниченко снова вызвали на допрос. Ей угрожали статьями об экстремизме и пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полицейские требовали назвать имена всех, кто входит в организованный активисткой клуб гендерных исследований "Ива и Ясень".

После отъезда Дворниченко из России, полицейские приходили к ней домой и расспрашивали соседей о том, куда она уехала. Они также угрожали изъять технику.

В 2019 году на Дворниченко несколько раз нападал неизвестный. Сначала он брызнул ей в лицо из баллончика, когда она стояла в одиночном пикете. Через несколько дней он же кинул дымовую шашку в кафе, где активистка проводила лекцию.

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