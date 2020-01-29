Концерт панк-группы Distemper отменён из-за угрозы уголовным делом

Концерт российской панк-группы Distemper, который должен был состояться 1 февраля в Калуге, отменён организаторами после угроз местной прокуратуры завести на них уголовное дело.

Заместитель прокурора города Денис Исаев прислал администрации клуба Concert Hall официальное предостережение. В нём сказано, что по данным ведомства "участниками музыкальной группы леворадикального творчества будет проведён концерт с исполнением музыкальных произведений, в тексте которых содержатся высказывания, пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти". Организаторов концерта предупредили о недопустимости подобных действий.

Позже, уже после решения администрации клуба не проводить концерт, в региональной прокуратуре заявили, что не требовали его отменить, а всего лишь "предупредили организаторов" о возможной уголовной ответственности по статье об экстремизме. "Меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности исполнителя, прокуратурой города не принимались", – говорится в официальном сообщении ведомства.

В среду также стало известно, что депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Сергей Сухоруков обратился в прокуратуру с требованием запретить в городе концерт рэпера Элджея. Депутат обнаружил в его песнях "пропаганду распущенности и употребления психотропных веществ". В заявлении Сухоруков отметил, что "содержание текстов исполнителя не соответствует нормам морали и нравственности".