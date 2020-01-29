Пытавшим заключённых в ярославской колонии дали условные сроки

В Ярославле суд приговорил к условным срокам двух бывших сотрудников местной исправительной колонии № 1, которые участвовали в пытках заключённых.

Роман Оныпа и Владислав Писаревский получили по четыре года условно с лишением права занимать определённые должности в течение двух с половиной лет. При этом прокуратура запрашивала для них по четыре года реального лишения свободы.

Сотрудники колонии №1 обвинялись в том, что по указанию и при активном участии инспектора отдела безопасности Максима Яблокова избивали заключённых кулаками, ногами и дубинками за то, что те недостаточно быстро передвигались при этапировании.

О систематических пытках в ярославской колонии №1 стало известно после того, как 20 июля 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключённого Евгения Макарова, сделанную на регистратор одного из сотрудников ФСИН. После этого было возбуждено уголовное дело, по которому арестовали 15 сотрудников колонии. Позже выяснилось, что пыткам в учреждении подвергались десятки осуждённых.

При этом Евгений Макаров заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ФСИН ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств.

На данный момент до суда дошли уголовные дела в отношении шестерых сотрудников исправительной колонии №1. В январе двоих из них – бывшего надзирателя Сергея Ефремова и бывшего инспектора отдела безопасности Максима Яблокова – приговорили к четырем и трём с половиной годам лишения свободы соответственно.