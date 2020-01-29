Европарламент одобрил соглашение о Брекзите

Европарламент большинством голосов одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. За документ проголосовал 621 депутат, 49 были против и 13 воздержались. Окончательно соглашение должен утвердить совет ЕС. Ожидается, что это произойдет 30 января.

Сразу после голосования депутаты встали и, взявшись за руки, исполнили традиционную шотландскую песню Auld Lang Syne. Её часто исполняют на собраниях и при встречах, когда приходит время расставаться. Некоторые члены парламента не могли сдержать своих эмоций.

Выход Великобритании из ЕС ожидается 31 января, в 24 часа по центральноевроаейскому времени.

Лондон покидает Евросоюз спустя три с половиной года после референдума о Брекзите, на котором большинство избирателей высказались за выход из Евросоюза. Дату Брекзита трижды переносили, поскольку британский парламент отказывался одобрить заключённое с ЕС соглашение. Борис Джонсон, который стал премьером в прошлом году, заключил новую редакцию соглашения с Брюсселем, а затем добился досрочных выборов в британский парламент и одержал на них победу. В Палате общин теперь большинство у консерваторов, которые без проблем одобрили законопроект.

После выхода Британии из ЕС начнётся переходный период, который истекает 31 декабря 2020 года. До этого срока должно быть заключено новое торговое соглашение.

Великобритания присоединилась к Евросоюз в 1973 году и стала первой страной, которая покинула его.