Минфин США ввёл очередные санкции из-за аннексии Крыма Россией

Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи человек и московской частной железнодорожной компании из-за российской аннексии Крыма.

Под ограничения попали назначенный президентом России временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк, новый глава Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации Екатерина Албатаева и трое глав избирательных комиссий. Днём ранее ограничительные меры против них ввёл Евросоюз.

Кроме того, под санкции попала компания Grand Service Express. Она осуществляет пассажирские перевозки между материковой частью России и аннексированным полуостровом через Крымский мост.

Санкции означают заморозку контролируемых США активов лиц и компаний из ограничительного списка.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году. Он который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".