За последние три года число жалоб россиян в ЕСПЧ удвоилось

Россия остаётся абсолютным лидером по количеству жалоб, поданных против неё в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте организации.

Четверть из почти 60 тысяч дел, которые находились на рассмотрении ЕСПЧ в 2019 году, были направлены против России. Это рекорд за последние семь лет. Далее по числу обращений идут Турция, против которой было подано 9,2 тысячи жалоб, и Украина с 8,8 тысячами жалоб.

В прошлом году по искам к России было вынесено 198 решений, из которых в 186 случаях ЕСПЧ признавал нарушение хотя бы одной статьи Европейской конвенции о правах человека. Самое распространенное нарушение российских властей — посягательство на свободу и личную неприкосновенность и несоблюдение права на справедливый суд.

Как отмечают "Ведомости", с 2017 года количество жалоб против России увеличилось вдвое — с семи тысяч до 15. Опрошенные изданием эксперты считают, что такой рост можно объяснить массовой подачей жалоб на условия содержания под стражей и на незаконные задержания на уличных акциях. Они уверяют, что сейчас следствие и уголовное преследование в стране становятся всё более жесткими, и для многих россиян добиться справедливости можно только в международной инстанции.