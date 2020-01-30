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За последние три года число жалоб россиян в ЕСПЧ удвоилось

Россия остаётся абсолютным лидером по количеству жалоб, поданных против неё в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте организации.

Четверть из почти 60 тысяч дел, которые находились на рассмотрении ЕСПЧ в 2019 году, были направлены против России. Это рекорд за последние семь лет. Далее по числу обращений идут Турция, против которой было подано 9,2 тысячи жалоб, и Украина с 8,8 тысячами жалоб.

В прошлом году по искам к России было вынесено 198 решений, из которых в 186 случаях ЕСПЧ признавал нарушение хотя бы одной статьи Европейской конвенции о правах человека. Самое распространенное нарушение российских властей — посягательство на свободу и личную неприкосновенность и несоблюдение права на справедливый суд.

Как отмечают "Ведомости", с 2017 года количество жалоб против России увеличилось вдвое — с семи тысяч до 15. Опрошенные изданием эксперты считают, что такой рост можно объяснить массовой подачей жалоб на условия содержания под стражей и на незаконные задержания на уличных акциях. Они уверяют, что сейчас следствие и уголовное преследование в стране становятся всё более жесткими, и для многих россиян добиться справедливости можно только в международной инстанции.

  • Россия ратифицировала Европейскую конвенцию прав человека в 1998 году. С этого момента страна находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.
  • В 2015 году Конституционный суд России постановил, что власти могут не исполнять решения ЕСПЧ, если они "нарушают основополагающие нормы конституционных принципов".

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