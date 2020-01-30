В Челябинске после критики депутата отменили концерт рэпера Элджея

Концерт рэпера Элджея (настоящее имя - Алексей Узенюк), который должен был состояться 15 марта в Челябинске, отменён. При этом на выступление уже началась продажа билетов, которая была остановлена.

Как рассказал "Коммерсанту" представитель певца, организаторы концертного тура приняли такое решение после того, как дворец спорта "Юность" отказался заключать договор с агентами исполнителя.

Руководство "Юности" заявило, что менеджеры рэпера не вышли вовремя на связь для подписания договора об аренде зала. По словам директора челябинского отделения "Кассы.ру" Ильи Белова, дирекция дворца спорта отменила выступление Элджея "из-за давления общественности".

Ранее депутат челябинского райсовета Андрей Зеленин "по просьбе избирателей" направил обращение к министру культуры региона, в Роскомнадзор, прокуратуру, областные управления МВД и ФАС с требованием "посодействовать в отмене" концерта Элджея. Депутат объяснил свою просьбу тем, что песни рэпера "содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, разврата, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям".

В среду также стало известно, что депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Сергей Сухоруков обратился в прокуратуру с требованием запретить в городе концерт рэпера Элджея. В заявлении Сухоруков отметил, что "содержание текстов исполнителя не соответствует нормам морали и нравственности".