Во Львове сожжён автомобиль журналистки Радио Свобода

Автомобиль журналистки Украинской службы Радио Свобода Галины Терещук сожжён во Львове в ночь на 30 января. Об этом она рассказала в своём фейсбуке.

По словам свидетелей, к автомобилю Терещук подошел человек с закрытым маской лицом, положил под щётки на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджёг их и убежал. Автомобиль уничтожен, люди не пострадали, передаёт Украинская служба РС.

Журналист обратилась с заявлением в полицию. Сейчас продолжаются следственные действия. Терещук, работающая на Радио Свобода с 2000 года, отвергает бытовые версии.