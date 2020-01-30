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Во Львове сожжён автомобиль журналистки Радио Свобода

Автомобиль журналистки Украинской службы Радио Свобода Галины Терещук сожжён во Львове в ночь на 30 января. Об этом она рассказала в своём фейсбуке.

По словам свидетелей, к автомобилю Терещук подошел человек с закрытым маской лицом, положил под щётки на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджёг их и убежал. Автомобиль уничтожен, люди не пострадали, передаёт Украинская служба РС.

Журналист обратилась с заявлением в полицию. Сейчас продолжаются следственные действия. Терещук, работающая на Радио Свобода с 2000 года, отвергает бытовые версии.

  • Украина занимает 102 место в мире в ежегодном рейтинге свободы прессы, составляемой международной организацией "Репортёры без границы". Россия — 149 место.

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