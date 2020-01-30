Россия закрывает границу на Дальнем Востоке для борьбы c коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. Текст распоряжения ещё не опубликован.

По словам Мишустина, уже сегодня правительство проинформирует о мерах по борьбе с распространением нового вируса.

Ранее стало известн, что с полуночи 31 января Россия сокращает железнодорожное сообщение с Китаем. В расписании останутся только поезда Москва-Пекин и Пекин-Москва. Они ходят дважды в неделю. О приостановке полётов в Китай заявили несколько крупных международных авиаперевозчиков.

Эпидемия началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Вирус уже обнаружен в 16 странах, в том числе в США, Германии, Австралии, Франции, Таиланде и Южной Корее. По прогнозам учёных, пик распространения болезни должен прийтись на середину февраля, с общим числом заражённых в 15-24 тысяч человек.

По состоянию на утро четверга, 30 января, в Китае новой болезнью заболели почти восемь тысяч человек. 170 человек — умерли.