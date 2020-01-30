Глава парламента Хакасии заявил, что не оправдывал депортацию калмыков

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев, выступая в среду на сессии парламента, заявил, что Иосиф Сталин депортировал калмыцкий народ в 1943 году, чтобы спасти от расправы воевавших на стороне Вермахта калмыков. По словам Штыгашева, они были "в каждой калмыцкой семье". Слова председателя парламента Хакасии приводит издание "Шанс".

После этого глава Калмыкии Бату Хасиков назвал недопустимым объяснение депортации целого народа предательством отдельных людей, а старейшины и представители общественности Калмыкии потребовали от Штыгашева извинений.

В четверг пресс-служба парламента Хакасии распространила видеобращение, в котором Владимир Штыгашев говорит, что не оправдывает депортацию калмыцкого народа в Сибирь, а сказанное им на эту тему в среду на сессии Верховного Совета было вырвано из контекста и неверно истолковано. Штыгашев сожалеет о том, что его слова могли задеть чувства калмыцкого народа. Война стала настоящей трагедий для многих народов, сказал Штыгашев. И он сам был тому свидетелем, когда рос в детском доме "в большой многонациональной семье, с представителями самых разных народов. И с тех пор они все мне стали навек братьями: и немцы, и литовцы, и калмыки, русские и много кто ещё. Нас учили лучшие профессора, которые в Сибири оказались ссыльными из Калмыкии", сказал Штыгашев.

В годы Великой Отечественной войны территория Калмыкии была оккупирована немецкими войсками. Порядка четырёх процентов населения служили в сформированных Германией подразделениях из калмыков. В 1943-44 годах, после освобождения Калмыкии советскими войсками, более 100 тысяч калмыков были депортированы в Сибирь, Среднюю Азию и на Урал.