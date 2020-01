Хакеры взломали сети ООН в Женеве и Вене

Хакеры проникли в локальные сети ООН в Женеве и Вене. Под угрозой оказались десятки серверов организации с конфиденциальными данными граждан по всему миру. Об этом сообщает сайт The New Humanitarian и агентство Associated Press.

Атака произошла в прошлом году. Как утверждают журналисты, высшие должностные лица ООН старались это не афишировать.

Источник Associated Press назвал взлом "крупной катастрофой". Он предположил, что за атакой могли стоять хакеры, которые работают на власти какой-либо страны.

В ООН после публикаций признали факт кибератаки, но заявили, что большой угрозы она не представляла. Там также подчеркнули, что попытки взломать серверы организации происходят ежедневно. В отличие от госструктур или компаний, ООН не обязана докладывать о взломах. Это возможно благодаря иммунитету организации, который закреплен в особой Конвенции.