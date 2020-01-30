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Из галереи в Стокгольме украдены до 12 работ Дали

Ограбленная галерея в Стокгольме

От 10 до 12 статуэток работы Сальвадора Дали похищены в ночь на четверг из галереи в Стокгольме. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

Как минимум двое преступников проникли в галерею в центре города, разбив окно у входа. К приезду полиции подозреваемые уже скрылись. Каждая из похищенных работ оценивается от 200 до 500 тысяч крон — то есть, от 21 до 52 тысяч долларов, рассказал владелец галереи Национальном агентству новостей Швеции.

Выставка со статуэтками должна была закрыться в субботу. Полиция ведёт поиск подозреваемых.

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