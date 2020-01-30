Опубликованы самые детальные в истории снимки Солнца

Опубликованы самые детальные в истории снимки поверхности Солнца. Их сделал телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) Национального научного фонда США на Гавайях.

На кадрах видно, что поверхность звезды состоит из ячеек площадью больше 600 тысяч квадратных километров. Из центра каждой ячейки поднимается плазма. Выходя на поверхность, она охлаждается, а после уходит обратно в ячейки. Таким образом, энергия доставляется из внутренних областей звезды во внешние.

Телескоп будет собирать информацию в течение пяти лет. С помощью этих исследований ученые планируют построить карту поверхности Солнца, его магнитных полей и внутренней короны. DKIST будет работать вместе с солнечным зондом Parker Solar Probe и космическим аппаратом Solar Orbiter. Его запуск запланирован на начало февраля.

DKIST – один из самых больших телескопов в мире. Диаметр его зеркала составляет четыре метра. Над созданием устройства работали два десятка научных институтов.